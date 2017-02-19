تسجيل الدخول
مستخدم جديد
الأحد, 22 جمادى الأول 1438 هـ, الموافق 19 فبراير 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

“العدل” تدرس استحداث “حاسبة إلكترونية” للنفقة

“العدل” تدرس استحداث “حاسبة إلكترونية” للنفقة

“الأحساء اليوم” – الأحساء

قالت مصادر مطلعة ‘‘إن وزارة العدل تدرس حاليا استحداث مشروع بمسمى ‘‘حاسبة النفقة‘‘ للمساهمة في الفصل في قضايا تحديد النفقة، بحيث تضبط هذه العملية إلكترونياً، ما يساعد القضاة على اتخاذ القرار في وقت وجيز‘‘.

يأتي المشروع، بالنظر إلى أن حساب النفقة يعتبر تقديرياً، إذ يعتمد تحديد مقدار النفقة على الظروف والأوصاف، وهو ما يحتاج إلى استخدام كافة الوسائل المساعدة لضبطه.

وأكدت المصادر، سعي مركز البحوث في وزارة العدل، إلى عقد ورش عمل مع قضاة محاكم الأحوال الشخصية لجمع المعايير الأساسية لتحديد مقدار النفقة، ووضعها في قالب إلكتروني يقوم بجميع العمليات الحسابية اللازمة لتحديد النفقة؛ للحد من اختلاف التقديرات من حكم لآخر رغم تشابه نفس الظروف، وفقا لـ‘‘عكاظ‘‘.

PrintFriendly and PDFطباعة
شارك

شاهد ايضا

مصادر: فيروس “شمعون 2” يعطل أنظمة وزارة “المياه” منذ شهر

مصادر: فيروس “شمعون 2” يعطل أنظمة وزارة “المياه” ...

تدريب منتهي بالتوظيف لأكثر من 9 الآف مواطن

تدريب منتهي بالتوظيف لأكثر من 9 الآف مواطن

توقعات برياح مثيرة للأتربة وسحب رعدية ممطرة على عدة مناطق

توقعات برياح مثيرة للأتربة وسحب رعدية ممطرة على ...

مصادر: “الشورى” يرجئ مناقشة ملف تجنيس أبناء السعوديات لوقت لاحق

مصادر: “الشورى” يرجئ مناقشة ملف تجنيس أبناء السعوديات ...

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*