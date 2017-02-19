مصادر: فيروس “شمعون 2” يعطل أنظمة وزارة “المياه” منذ شهر

“الأحساء اليوم” – الأحساء

ذكرت مصادر أن أنظمة وزارة البيئة والمياه والزراعة معطلة منذ شهر تقريباً؛ نتيجة تعرضها لهجوم من فيروس “شمعون2″، وأن الوزارة عجزت عن مواجهته؛ بسبب استخدامه طرقاً حديثة في الوصول إلى الأنظمة واختراقها.

وأشارت المصادر ذاتها، وفقاً لـ”عكاظ”، إلى أن الوزارة لا تزال تسعى جاهدةً لاستعادة أنظمتها بعدما هاجمها الفيروس، إلا أن تلك المحاولات باءت بالفشل وأنظمة الوزارة لا تزال متوقفة.

يذكر أن عدداً من الجهات الحكومية- بينها وزارات- كانت قد كشفت عن تعرض أنظمتها لهجمات من قبل فيروس “شمعون2” الإلكتروني، إلا أن هذه الجهات أكدت أنها تمكنت من مواجهة الفيروس والسيطرة عليه وحماية أنظمتها الإلكترونية.