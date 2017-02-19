بر الأحساء تصدر قصة “خبز خلف الباب” للأطفال وتوزع 10آلاف نسخة

الأحساء – “الأحساء اليوم”

أصدرت جمعية البر بالأحساء، قصة “خُبز خلف الباب” الموجّهة للأطفال، وذلك ضمن سلسلة القصص التي أنتجتها خلال السنوات الماضية وهي (الدكان، حافلة المدرسة، رحلة برية، صنعته بنفسي).

ومن جانبه، ذكر مدير العلاقات العامة والإعلام بجمعية البر بالأحساء وليد بن خالد البوسيف، أن قصة “خُبز خلف الباب” والتي طبعت منها 10 آلاف نسخة سيتم توزيعها على الأطفال بالأحساء والمنطقة الشرقية، وجاءت لقيادة الأطفال نحو محاولاتهم الأولى للقراءة، واستخدمت فيها الكلمات الأكثر شيوعًا في المجتمع لكي يتعرف عليها الطفل بسهولة، ومزودة بالصور المعبرة عن كل حدث في القصة.

وأوضح “البوسيف” أن أحداث القصة تدور حول صنع الخير لوجه الله تعالى دون التفاخر فيه وصنع الخير دون أن يعلم أحد، وأن ذلك سبب في كشف الضر والهم حتى لو بعد حين، وأن الله يجازي فاعله بالخير في الدنيا قبل الآخرة، وهو ما صنعه بطل القصة الخباز “محمود” الذي أصبح يصنع الخبز مجانًا لأسرة فقيرة تعيش في منزل متهالك ابتغاء رضا الله، وهو السبب الذي فرج الله عليه أثناء بحثه في وادي السبع عن نبته يذهب بها للطبيب ليصنع منها دواء لعلاج ابنه الوحيد الذي أصيب بمرض لم يعرف له علاج سوى ذلك الطبيب الذي يعيش في قرية تبعد عن قرية الخباز “محمود” مسيرة يوم كامل.

وفي السياق، دعت جمعية البر بالأحساء، أولياء أمور الأطفال بأهمية الاهتمام بأطفالهم وتوجيههم نحو القراءة منذ صغرهم باستخدام القصص القصيرة المصورة والتي تغرس القيم الحميدة وتكسبهم مهارة القراءة السليمة، وعلى الراغبين في اقتناء القصة زيارة مكتب خدمات المتبرعين التابع للجمعية والواقع في شارع الجامعة بالهفوف.