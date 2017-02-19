تسجيل الدخول
مستخدم جديد
الأحد, 22 جمادى الأول 1438 هـ, الموافق 19 فبراير 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

الإعلان عن خطة لتفعيل الوظائف في القطاع غير الربحي.. قريباً

الإعلان عن خطة لتفعيل الوظائف في القطاع غير الربحي.. قريباً

“الأحساء اليوم” – الأحساء

ذكر نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الحميدان، أن الوزارة لديها خطة وتوجه لتفعيل الوظائف في القطاع الثالث “غير الربحي”، سيُعلن عنها قريباً.

وأوضح عضو الشورى عبدالله الخالدي، وفقاً لـ”عكاظ”، أن ذلك جاء خلال اجتماع نائب الوزير مع لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في مجلس الشورى، والتي طالبته بزيادة عدد الوظائف وتمكين المرأة وتوظيفها في القطاع غير الربحي.

وأضاف الخالدي أن اللجنة ناقشت المادة الـ(77) من نظام العمل مع الحميدان، الذي ذكر أن وزير العمل أصدر قراراً يحظر الفصل الجماعي للعاملين السعوديين في المنشآت لأي سبب كان، وهو ما اعتبره مجلس الشورى قراراً وتنظيماً جيداً.

PrintFriendly and PDFطباعة
شارك

شاهد ايضا

مصرع شاب سعودي إثر إطلاق نار خلال مشاجرة جماعية بالرياض

مصرع شاب سعودي إثر إطلاق نار خلال مشاجرة ...

مركز الملك سلمان للإغاثة يوزيع السلال الغذائية في المخا

مركز الملك سلمان للإغاثة يوزيع السلال الغذائية في ...

بالأمر الملكي ترقية وتعيين 314 قاضياً بوزارة العدل

بالأمر الملكي ترقية وتعيين 314 قاضياً بوزارة العدل

تقديم موعد صرف رواتب موظفي الدولة إلى الخميس المقبل

تقديم موعد صرف رواتب موظفي الدولة إلى الخميس ...

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*