الإعلان عن خطة لتفعيل الوظائف في القطاع غير الربحي.. قريباً

“الأحساء اليوم” – الأحساء

ذكر نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الحميدان، أن الوزارة لديها خطة وتوجه لتفعيل الوظائف في القطاع الثالث “غير الربحي”، سيُعلن عنها قريباً.

وأوضح عضو الشورى عبدالله الخالدي، وفقاً لـ”عكاظ”، أن ذلك جاء خلال اجتماع نائب الوزير مع لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في مجلس الشورى، والتي طالبته بزيادة عدد الوظائف وتمكين المرأة وتوظيفها في القطاع غير الربحي.

وأضاف الخالدي أن اللجنة ناقشت المادة الـ(77) من نظام العمل مع الحميدان، الذي ذكر أن وزير العمل أصدر قراراً يحظر الفصل الجماعي للعاملين السعوديين في المنشآت لأي سبب كان، وهو ما اعتبره مجلس الشورى قراراً وتنظيماً جيداً.