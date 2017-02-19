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الأحد, 22 جمادى الأول 1438 هـ, الموافق 19 فبراير 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

المجلس الأعلى للقضاء يصدر 37 قراراً بالفصل وتوجيه اللوم بحق قضاة

المجلس الأعلى للقضاء يصدر 37 قراراً بالفصل وتوجيه اللوم بحق قضاة

“الأحساء اليوم” – الأحساء

صادر أن دائرة أعمال تأديب القضاة في المجلس الأعلى للقضاء، أصدرت خلال العامين الماضيين، 37 قراراً تأديبياً على عدد من القضاة.

وأضافت المصادر وفقاً لـ”المدينة”، أنالمجلس الأعلى للقضاء في الرياض القرارات تنوعت ما بين 11 قراراً بالفصل من الخدمة، و26 قراراً باللوم، وذلك بعد ثبوت ما يوجب تلك العقوبات.

وتنص لائحة التفتيش القضائي على أن الشكاوى المرفوعة ضد القضاة، تُقدم لرئيس المجلس الأعلى للقضاء الذي يأمر بالتحقيق مع القاضي إذا تبين صحة الشكوى، ويكون التحقيق سرياً، وإذا ثبتت صحة الدعوى يُحال القاضي للمحاكمة التأديبية، أما إذا تبين أن الشكوى كيدية فيُحال المشتكِي ومن تواطأ معه إلى المحكمة لمجازاتهم.

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