الجبير: إيران تدعم الحوثيين بصواريخ باليستية لقصف المملكة

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أكد وزير الخارجية عادل الجبير، أن إيران داعمة للإرهاب وتتدخل في شؤون الدول الأخرى، مشيراً إلى أن إيران تقدم الصواريخ الباليستية للحوثيين ليقصفوا بها أراضي المملكة.

وأضاف الجبير، في ختام مؤتمر ميونخ للأمن، أن إيران هي الدولة الوحيد التي لم تتعرض أراضيها لأي عمليات إرهابية، في إشارة إلى أنها من تدعم الإرهاب على مستوى العالم، مؤكدا أن إيران تعتزم تغيير النظام في الشرق الأوسط.

وأكد وزير الخارجية أن إيران تتكلم ولا تفعل شيئاً من أجل إيجاد حل للأزمات، لافتًا إلى أن استمرار إيران في سلوكها العدائي يعيق أي حوار معها بل يتعين على المجتمع الدولي أن يعاقبها، مبدياً تفاؤله تجاه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعزمها إيجاد حل لأزمات المنطقة.