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الأحد, 22 جمادى الأول 1438 هـ, الموافق 19 فبراير 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

بالأمر الملكي ترقية وتعيين 314 قاضياً بوزارة العدل

بالأمر الملكي ترقية وتعيين 314 قاضياً بوزارة العدل

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – أمره الكريم بترقية وتعيين (314) قاضياً بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي، حيث شمل الأمر الملكي الكريم ترقية (169) قاضياً في مختلف درجات السلك القضائي، وتعيين (145) قاضياً.

وأوضح معالي وزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني أن الأمر الكريم وما تضمنه يأتي امتداداً للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين وحرصه واهتمامه – أيده الله – بمرفق القضاء، سائلاً المولى عزّ وجل أن يَجزيهَ خير الجزاء، وأن يوفق أصحاب الفضيلة القضاة لتحقيق تطلعات ولاة الأمر – وفقهم الله – في إقامة العدل وتطبيق أحكام الشرع الحنيف المستمد من كتاب الله عزّ وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.

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