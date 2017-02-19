مركز الملك سلمان للإغاثة يوزيع السلال الغذائية في المخا

الأحساء – واس

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع 3500 سلة غذائية في مناطق العرضي والنجيبة والجمعة بمديرية المخا، تحتوي السلة الواحدة على احتياجات الأسرة من المواد الغذائية الأساسية.

وأوضح مدير مكتب المركز بعدن صالح الذيباني أن التوزيع يعد امتدادًا لحملة الإغاثة المخصصة لمديرية المخا المتمثلة بعشرة آلاف سلة غذائية التي باشر توزيعها في عموم المديرية الأسبوع الماضي, مبينًا أن ذلك يأتي ضمن خطة المركز في إغاثة آلاف النازحين في المناطق الأكثر احتياجًا ومنها المخا ومناطق الساحل الغربي.

وقد جرى توزيع 1500 سلة في منطقة النجيبة، وتوزيع 1000 سلة في منطقة الجمعة, وتوزيع 1000 سلة في منطقة العرضي.

من جانبهم رفع المستفيدون شكرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله- وحكومته الرشيدة على هذه المساعدات، داعين الله سبحانه وتعالى أن يجازي خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء، مؤكدين أن تلك الوقفة الأخوية لن ينساها المواطن اليمني.