مصرع شاب سعودي إثر إطلاق نار خلال مشاجرة جماعية بالرياض

“الأحساء اليوم” – الأحساء

لقي شاب سعودي في العقد الثاني من العمر مصرعه، إثر إصابته بطلق ناري أمس السبت، خلال مشاجرة جماعية بحي النسيم شرقي الرياض.

وقال الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض إن مركز شرطة النسيم تبلّغ من أحد الوافدين بحدوث مشاجرة جماعية تخللها إطلاق نار، مبيناً أنه بالانتقال للموقع تم العثور على الشاب مصاباً بطلق ناري نافذ بأسفل الظهر وجرح قطعي أعلى الحاجب، مبيناً أنه توفي بالمستشفى بعد إسعافه بواسطة الهلال الأحمر.

وأوضح أنه تمت مباشرة إجراءات الأدلة الجنائية والتحري حول الحادثة، حيث تم الاشتباه في ستة مواطنين في العقدين الثالث والرابع من العمر، وبضبطهم والتحقيق المبدئي معهم أقرّوا باشتراكهم في مشاجرة جماعية مع مجموعة من الأشخاص لخلاف سابق بينهم، نتج عنها إصابة أحد أطراف الشجار بطلق ناري من سلاح كان يحمله أحدهم.

وأبان الناطق الرسمي أنه تم ضبط سلاح الجريمة الذي لم يكن مرخصاً، والتحفظ على الجناة، وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة حسب الاختصاص.