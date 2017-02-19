أمير الشرقية: لا نبرر الأخطاء وأنا المسؤول عما يحدث في المنطقة

“الأحساء اليوم” – الأحساء

عقد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية إجتماعاً بمكتبه في ديوان الإمارة ظهر اليوم مع عددٍ من مسؤولي المنطقة للإطلاع على وضع المنطقة بعد الأمطار التي شهدتها المنطقة مؤخراً.

وحضر الاجتماع أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير ، ووكيل إمارة المنطقة الشرقية الدكتور خالد البتال، ومدير شرطة المنطقة الشرقية اللواء غرم الله الزهراني، ومدير الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية العميد محمد الزهراني، ومدير عام فرع وزارة النقل بالمنطقة الشرقية المهندس سعد الحربي، ومدير عام المديرية العامة للمياه بالمنطقة الشرقية المهندس عامر المطيري، ورئيس القطاع الشرقي لشركة الكهرباء السعودية المهندس عبدالحميد النعيم.

وقال سموه في بداية الاجتماع “نحمد الله كثيراً على أما أنعم به على منطقتنا من الغيث وهو أمر يُشكر ندعو الله أن ينفع به البلاد والعباد، وأيضاً نحمد الله لم يكن هناك أي إصابات في أي مكان في المنطقة هذه من نعم الله التي يجب أن نشكرها”، وأضاف “الحقيقة المواطن دائماً على حق، والمواطن له أيضاً الحق أن يعرف، اجتمعنا هذا اليوم ليس للتبرير، بل بالعكس اجتماع اليوم لمعرفة تفاصيل الأمور”

وتابع “نحن نعرف أنه كان هناك كمية هائلة من الأمطار، ونعرف أيضاً أنه كانت هناك بعض الأضرار، وهذا الاجتماع يمثل جميع الجهات المعنية وبالتالي سنستمع للجميع لنعلم ماذا حدث، ونُبلغ إخواننا وأبنائنا المواطنين بكل ما يهمهم، وسننظر للأمور التي فيها قصور وما الجهة المسؤولة عنها، وستوضع الحلول الملائمة لعلاجها، وأيضاً سنقدم الشكر الجزيل للجهات التي كان لها دور بالغ ومساهمة كبيرة في رفع الضرر، فكما نلوم نود أن نشكر”.

وأكد الأمير سعود “أحببت أن أبتدئ هذا الاجتماع بوضوح شديد للجميع، أن هذا الاجتماع ليس للتبرير أو الاعتذار وإن كان هناك أمر يوجب الاعتذار فنحن أولى بأن نعتذر”، واختتم سموه حديثه “أخيراً .. أديت القسم أن أكون مخلصاً لوطني وللعمل على خدمة المواطن والمقيم في هذا البلد، وسأتحمل المسؤولية عن كل ما حدث ويحدث في هذه المنطقة”.