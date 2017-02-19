الثلاثاء.. طرح 50 وظيفة ممرضة في لقاء توظيفي بغرفة الأحساء

الأحساء – “الأحساء اليوم”

تُنّظم إدارة التدريب وتوطين الوظائف بغرفة الأحساء، يوم الثلاثاء المقبل، لقاء توظيفيًا مع شركة الأحساء للخدمات الطبية (مستشفى الأحساء)؛ لطرح (50) فرصة عمل نسائية جديدة للنساء السعوديات بالأحساء، وذلك عند الساعة الثامنة والنصف صباحًا، بمقر الغرفة الرئيس.

وتشتمل فرص العمل الجديدة التي تطرحها الشركة ضمن خططها وبرامجها التطويرية لتوطين وسعودة الوظائف وتنمية وترقية الموارد البشرية الوطنية وذلك بمستشفى الأحساء التابعة لها، 50 وظيفة ممرضة بمؤهل جامعي أو دبلوم، وتتضمن عددًا من المميزات في بيئة عمل تنافسية آمنة ومتميزة وهي: “راتب شهري مجزي، تأمين طبي، وكذلك علاوة سنوية، إضافة إلى ترقيات سنوية مشروطة بحسن السيرة والسلوك والجدية والتطور في العمل”.

ويأتي هذا اللقاء الوظيفي في إطار خطة غرفة الأحساء في مجال خدمات التوظيف والتدريب لقوى العمل السعودي من الجنسين للعام 2017م، وضمن سلسلة اللقاءات التوظيفية والبرامج التدريبية المستمرة التي تنفذها الغرفة بهدف رفع تنافسية العمالة الوطنية ودفعًا لسياسات وخطط التوطين وتوظيف الشباب والشابات السعوديين بمنشآت القطاع الخاص.

جدير بالذكر، أن مستشفى الأحساء حاصل على شهادة الاعتماد الدولية لجودة المنشآت الصحية الصادرة عن اللجنة الدولية المشتركة لاعتماد جودة المنشآت الصحية؛ مما يمنحه ميزة تنافسية عالية، تعكس حرص وعناية والتزام إدارة المستشفى والعاملين فيها بعملية التحسين والتحديث والتطوير المستمر لجودة الخدمات وسلامة المرضى.