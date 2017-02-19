أمين الأحساء: تدشين 6حدائق وساحات بلدية ومهرجان الزهور خلال أيام

الأحساء – “الأحساء اليوم”

كشف أمين الأحساء المهندس عادل بن محمد الملحم، عن أن الأمانة ستطلق خلال الأسابيع الستة المقبلة، حزمة من مشروعات الحدائق والساحات البلدية والمشاريع التنفيذية.

جاء ذلك في كلمته خلال الحفل الخطابي لإطلاق أسبوع الشجرة الأربعين، صباح اليوم الأحد، بمنتزه الملك عبدالله البيئي، تحت شعار “الشجرة عطاء”، وبرعاية صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء، وحضور وكيل المحافظة خالد بن عبدالعزيز البراك، ورئيس المجلس البلدي احمد الجعفري، ووكيل الأمانة للتعمير والمشاريع المهندس فؤاد الملحم، وعدد من مديري القطاعات الحكومية.

وبيّن “الملحم” أن ذلك يشمل “ساحة الوَجاج ببلدة المنيزلة، وساحة عين الحارة في مدينة المبرز غرب مجمع الدوائر الحكومية، وساحة الحقل بحي الجامعيين في مدينة الهفوف، إلى جانب إعادة افتتاح حديقة الاستاد الرياضي، وإعادة افتتاح حديقة عين نجم، وكذلك تدشين مضمار المشاة العام في بلدة الطرف”.

وتابع: يُضاف إلى ذلك ما تم تنفيذه من أعمال خدمية أخرى لوكالة الخدمات ممثلة في الإدارة العامة للحدائق والتجميل وهي “زراعة 18 حديقة بطريقه الإحلال، وكذا زراعة مسطحات خضراء في جوانب الطرق بمساحه لا تقل عن 60 ألف متر مربع، وإنتاج مليون شتلة زهور، و30 ألف شتلة أشجار متنوعة، و30 ألف شتلة شجيرات متنوعة، و1000 شتلة أشجار داخ”.

وأشار “الملحم” إلى أن الأمانة وانطلاقًا من الدعم اللامحدود من لدن قيادتنا الرشيدة –أيدها الله– ومتابعة وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء، ودعم وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ؛ قامت وتقوم بتنفيذ العديد من مشاريع إنشاء الحدائق والساحات البلدية في المدن والبلدات والهجر، إضافة إلى تطوير الطرقات والميادين تجميليًا، وزيادة الرقعة الخضراء، وكذلك تطوير الآليات والخطط والدراسات التنفيذية لمشاريع الزراعة.

كما كشف “الملحم” عن أن تعتزم الأمانة بالتعاون والتنسيق مع عدد من الشركاء تنظيم وتنفيذ مهرجان الزهور خلال الأيام المقبلة بمنتزه الملك عبدالله البيئي، والذي يأتي متزامنًا مع أسبوع الشجرة الأربعون لهذا العام، معربًا في هذا الصدد عن جزيل الشكر والتقدير لسمو محافظ الأحساء صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي؛ على رعايته حفل أسبوع الشجرة الأربعين، شاكرًا كذلك وكيل المحافظة خالد البراك؛ لحضوره ودعمه المتواصل لتنفيذ أسابيع الشجرة، ومقدمًا شكره لكل القطاعات الحكومية والخاصة المشاركة في دعم هذه المناسبة “مديرية الزراعة، هيئة الري والصرف، جامعة الملك فيصل، الإدارة العامة للتعليم”.