الإنذار المبكر يحذر من أمطار على 6 مناطق ودرجة الحرارة تواصل التراجع

“الأحساء اليوم” – الأحساء

توقع مركز الإنذار المبكر في الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة هطول أمطار يومي الاثنين والثلاثاء على 6 مناطق في المملكة.

وشملت المناطق التي نبه إليها الإنذار المبكر كلاًّ من: عسير، الباحة، نجران، جازان والأجزاء الجنوبية والشرقية من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة.

من جهة أخرى تواصل درجة الحرارة تراجعها في العديد من مدن المملكة، مع توقعات باستمرار هطول الأمطار على أنحاء متفرقة من البلاد.

وتوقع نظام الإنذار المبكر، قبل قليل، أيضاً استمرار هطول أمطار خفيفة ورياح نشطة على جدة، في حين تكون درجات الحرارة أقل من المعدل السنوي.

وتراجعت درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في كل من سكاكا وعرعر والقريات إلى ما دون الصفر، في حين بلغت درجة الحرارة الصغرى درجتين في حائل و4 درجات في تبوك.

وكانت الأرصاد توقعت أن تتأثر الأجزاء الجنوبية من وسط وشرق المملكة بالعوالق الترابية والأتربة المثارة تمتد إلى منطقة نجران وكما تنشط الرياح الشرقية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى منطقة تبوك.

كما توقعت الأرصاد أن تكون السماء غائمة جزئياً على وسط وجنوب المملكة مع فرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، عسير والباحة تمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقة مكة المكرمة. ولا يستبعد تكون الصقيع على المناطق الشمالية.