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الأحد, 22 جمادى الأول 1438 هـ, الموافق 19 فبراير 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

تقنية الدمام تهيئ متدربيها للمسابقة الوطنية للمهارات بجدة

تقنية الدمام تهيئ متدربيها للمسابقة الوطنية للمهارات بجدة

الأحساء – “الأحساء اليوم”

تجري الكلية التقنية بالدمام، الاستعدادات على تهيئة جميع الإمكانيات اللازمة لتجهيز متدربيها للاشتراك في المسابقة الوطنية للمهارات في دورتها الثانية، والتي تطلقها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالمعهد الثانوي الصناعي بمحافظة جدة، وسيرعاها مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل.

وتجري المسابقة الوطنية للمهارات في المهن الصناعية والخدمية بأعلى المقاييس العالمية من أجل تسويق التدريب التقني والمهني وتوعية أفراد المجتمع بالأثر الذي يمكن أن يحدثه التدريب التقني والمهني على المستويين العام والشخصي.

وتستهدف المسابقة فئة الشباب من السعوديين والذين يتميزون بالمهارة والإتقان في مهارات مختلفة، حيث قام عميد الكلية التقنية بالدمام أحمد الثنيان، بالاجتماع بالفريق المشارك، وقدم لهم شرحًا عن تفاصيل المسابقة والأهداف التي تسعى إليها في إكساب المتدربين واكتشاف الخبرات والمهارات والتشجيع على الابتكار والإبداع وبذل قصار جهدهم للوصول بها من الوطنية إلى العالمية -بإذن الله- متمنيًا التوفيق للفريق المشارك وتحقيق مراكز متقدمة.

وقد فتح اللقاء بطرح الأسئلة والآراء والملاحظات من المتدربين المشاركين وأساتذتهم؛ بهدف تذليل كل الصعوبات، وذلك بمشاركة وكلاء الكلية عبدالله الهزاع، والمهندس سعيد الزهراني، ورزق ريجان.

إلى ذلك، قام الفريق بزيارة إلى أقسام الكلية والاطلاع على الإمكانيات والتجهيزات التي سيشارك بها في المسابقة؛ بهدف الاطمئنان على توفير كل الإمكانيات لنجاح تلك المناسبة.

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