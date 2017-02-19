976 منها تمتلكها 5 دول.. 1381 قمراً اصطناعيّاً تدور حول الأرض

“الأحساء اليوم” – الأحساء

يُوجد حاليّاً 1381 قمراً اصطناعياً عاملاً تدور حول الأرض، بينها 976 قمراً تملكها 5 دول، هي: الولايات المتحدة الأمريكية، والصين، وروسيا، واليابان، والمملكة المتحدة، وفي عام 1966، كانت هناك 6 دول فقط تملك أقماراً اصطناعية، هي: الولايات المتحدة، وروسيا، وكندا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وفرنسا.

وكانت هناك أقمارٌ اصطناعية في العام الماضي تُمثِّل نحو 75 دولة، ويُعَدُّ الاتحاد السوفييتي أوَّل من أطلق قمراً اصطناعياً للفضاء، بينما دولة لاوس هي آخر الدول التي تملك قمراً اصطناعياً خاصّاً بها في الفضاء، بينما هناك 28 دولة في انتظار إطلاق أقمار اصطناعية على فترات زمنية مختلفة قادمة.

وعربياً، هناك 6 دول عربية تملك أقماراً اصطناعية، هي: مصر، والمغرب، والجزائر، والعراق، وقطر، والإمارات. وكانت مصر هي أول دولة عربية تُطلق قمراً اصطناعياً عام 1998، بينما الإمارات هي الدولة العربية التي تملك أكبر عدد من الأقمار الاصطناعية برصيد 6 أقمار، تليها مصر برصيد 4 أقمار.

الولايات المتحدة

تملك 568 قمراً اصطناعياً، تمثل نسبة 41% من إجمالي الأقمار العاملة حول الأرض، حيث كانت بدايتها الرئيسية مع الفضاء كانت عام 1958، عندما قامت بإنشاء الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء، والمعروفة باسم ناسا ردّاً على قيام الاتحاد السوفييتي بإطلاق أول قمر اصطناعي، حيث أطلقت الولايات المتحدة أول أقمارها الاصطناعية عام 1958 تحت اسم “إكسبلورر 1”.

وتتنوع الأقمار الاصطناعية الأمريكية بين أغراض مختلفة، مثل: “الملاحة، الاستطلاع، أقمار جمع المعلومات، الاتصالات، تحديد مواقع الصواريخ، أقمار مضادة للصواريخ، أقمار للأرصاد الجوية، وأقمار للتدريب”.

الصين

تملك 177 قمراً اصطناعياً، تمثل نسبة 13% تقريباً من إجمالي الأقمار الاصطناعية، وتعود جذور البرنامج الفضائي للصين لفترة الخمسينيات من القرن العشرين، عندما بدأت برنامج الصواريخ الباليستية، ثمَّ أنشأت الصين الإدارة الوطنية الصينية للفضاء؛ لتصبح ثالث دولة ترسل شخصاً حياً إلى الفضاء، وقد أطلقت أول قمر اصطناعي لها عام 1970 تحت اسم “Dong Fang Hong I”.

روسيا

تملك 133 قمراً اصطناعياً، تمثل 10% تقريباً من إجمالي الأقمار الاصطناعية، وبرنامج الفضاء الروسي هو الأقدم في العالم، والذي بدأ في ثلاثينيات القرن العشرين. وأصبحت أول دولة تطلق قمراً اصطناعياً يدور حول الأرض “سبوتنيك 1″، مُعلناً بداية التنافس الأمريكي – السوفييتي نحو الفضاء.

اليابان

تملك 56 قمراً اصطناعياً، تمثل 4% فقط من إجمالي الأقمار الاصطناعية، وبدأ التطور الياباني باتجاه الفضاء في خمسينيات القرن العشرين، وتحديداً في جامعة طوكيو، لتتحول إلى معهد علوم الفضاء (ISAS)، وأطلقت أوَّل قمر اصطناعي لها عام 1970 تحت اسم “أوسومي”.

المملكة المتحدة

تملك 42 قمراً اصطناعياً، تمثل 3% تقريباً من إجمالي الأقمار الاصطناعية، حيث بدأ أول برنامج فضائي رسمي للمملكة المتحدة عام 1952، وفي 1962 أطلقت أول قمر اصطناعي باسم “آرييل 1”.