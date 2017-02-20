جامعة الإمام عبدالرحمن توّقع اتفاقية تعاون مع هيئة المواصفات والمقاييس

الأحساء – “الأحساء اليوم”

يُبرم مدير جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام الدكتور عبدالله بن محمد الربيش، صباح اليوم الإثنين، اتفاقية تعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، بحضور محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، وذلك في القاعة الرئيسية بالمكتبة المركزية في المدينة الجامعية.

وذكر “الربيش” أن هذه الاتفاقية تهدف إلى اعتماد وتأهيل مختبرات الجامعة مع وكالة الجامعة للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع؛ تحقيقاً للتكامل بين القطاعات في أوجهها كافة، وسعي الجامعة إلى استثمار المرافق الخاصة بها بشكل جيد ومنظم بهدف التقليل من حجم الاعتماد على ميزانية الدولة، ولعل من أهم المرافق التي يمكن استثمارها بشكل فعال هي المختبرات الطبية والمعامل الجامعية.

وأشار الربيش إلى أن هذه الاتفاقية جاءت تحقيقاً لرسالة الجامعة، والمتمثلة في تقديم خدمات معرفية وبحثية ومهنية إبداعية بشراكة مجتمعية فاعلة تسعى جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل إلى توظيف إمكانيات وقدرات وكفاءة مختبرات الجامعة بأن تكون الشريك الوطني لدعم سلامة وصحة الإنسان والبيئة لخدمة المجتمع والتنمية المستدامة، وتقديم نتائج الفحوصات والاختبارات بكفاءة ومعايير عالمية في مجال المختبرات للقطاعين العام والخاص؛ لخدمة اقتصاد المعرفة والصناعة والاستثمار والتنمية المستدامة بأخلاقيات مهنية مطابقة للمعايير العالمية والممارسات الدولية المعتمدة.