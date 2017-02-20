كلية أسنان جامعة الإمام عبدالرحمن تنظّم حملة “سكرك علينا”

الأحساء – “الأحساء اليوم”

نظّمت كلية طب الأسنان بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل ممثلة في وحدة خدمة المجتمع بالكلية، مساء أول أمس “السبت”، مخيم أطفال السكري الخامس “حملة سكرك علينا”، بالتعاون مع الجمعية السعودية للسكر والغدد الصماء، وذلك في مقر الكلية، تحت رعاية مدير الجامعة الدكتور عبدالله الربيش، وحضور وكيل الجامعة للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع الدكتور عبدالله القاضي.

من جانبه، أشار عميد كلية طب الأسنان الدكتور فهد الحربي، إلى أن كلية طب الأسنان والمستشفى حريصان على خدمة المجتمع وتقديم كل ما من شأنه أن يقدم الرعاية والتثقيف الصحي بالشكل الأمثل للمجتمع كافة وهذا هو المهمة الرئيسية التي ترسم الدور المحوري الهام نحو خدمة المجتمع، وتعتبر حملة سكرك علينا من الحملات الهامه حيث أن نسبة المصابين بمرض السكري بالسعودية في تزايد مستمر وهذا مايحتم علينا القيام بدورنا التثقيفي والتوعوي للحد من انتشار هذا المرض”.

وأضاف بأن وحدة خدمة المجتمع بكلية طب الأسنان جعلت من تحسين صحة الفم والأسنان بالمنطقة الشرقية هدفًا رئيسيًا لآلية عملها وذلك عن طريق نشر الوعي الصحي، الكشف على صحة الأسنان، إضافة إلى تقديم خدمات وقائية وعلاجية، وقامت الوحدة منذ إنشائها بالعديد من الحملات شملت المدارس, المراكز التجارية والجمعيات الخيرية في شتى مناطق الشرقية، كما شاركت في إحياء العديد من الفعاليات المحلية والعالمية مثل أسبوع النزيل الخليجي، اليوم العالمي للتوحد واليوم العالمي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاص، وتحرص الوحدة على تقديم أفضل ما لديها لخدمة أفراد المجتمع.

ولفت “الحربي” إلى أن الحملة اهتمت بصحة فم وأسنان مرضى السكري من الأطفال وتثقيفهم بالممارسات الصحية التي يجب إتباعها للحفاظ على صحة الفم والأسنان، وذلك بهدف تكوين قاعدة بيانات صحية لمرضى السكري في مستشفى طب الأسنان للمتابعة وتقديم الخدمات والرعاية لهم، وزيادة المعرفة عن وسائل حماية ووقاية أسنان مرضى السكري من مشاكل الفم والأسنان، وتقديم الخدمات العلاجية لتحقيق الجانب الصحي والإنساني.

وتابع: كما تم تثقيف الأطفال والأهالي عن العادات الغذائية السليمة التي يجب اتباعها للحفاظ على الصحة عمومًا والفم خصوصًا بوجود متخصصي التغذية من الجمعية، حيث حضرت الأسر مكونة من الأب والأم مع الأطفال، وبلغ عدد المستفيدين من الحملة 200 مستفيد من نادي الابتسامات الحلوة التابع للجمعية السعودية للسكر والغدد الصماء للأطفال المصابين بالسكر من النوع الأول، وتطوع بها 24 عضوًا من هيئة التدريس و31 طالبًا و 65 طالبة، و38 من المساعدين والموظفين و14متطوعًا من خارج الجامعة بواقع 1404 ساعات تطوعية.

ويأتي إطلاق هذه الحملة ضمن رؤية ورسالة كلية طب الأسنان بخدمة أفراد المجتمع لتعزيز الجانب الوقائي ورفع مستوى الوعي الصحي بصحة الفم والأسنان وتوفير أعلى المعايير العالمية لصحة الفرد والمجتمع بشكل عام، واستمرارًا لخدمة المجتمع اصبح مشروع سكرك علينا من المشاريع التنموية المستدامة في كلية طب الأسنان.

واشتملت الحملة على أركان تثقيفية منها (ركن صحة فم وأسنان مرضى السكري- ركن الغذاء الصحي- ركن الصحة العامة لمرضى السكري)، وفحص الأسنان، و فحص السكر، ومحاضرات تثقيفية منها صحة الفم والأسنان يلقيها الدكتور أنس هوساوي استشاري علاج وجراحة اللثة، وأهمية التغذية لسكر الأطفال يلقيها الدكتور باسم فوتا رئيس لجنة التغذية والتثقيف الصحي بالجمعية السعودية للسكر والغدد الصماء، ورسائل لطفل السكري تلقيها الدكتورة نجلاء الجساس استشاري السكر والغدد الصماء بمستشفى الملك فهد التخصصي، كما اشتمل ركن ألعاب وجوائز للأطفال.

من جهته، ذكر رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للسكر والغدد الصماء عبدالعزيز التركي: “لقد سرني الالتزام الواضح والدعم العلمي المُقدّم من الجامعة لأنشطة الجمعية والمتمثل في الهيئات التدريسية والمتطوعين والمتطوعات من الكليات العلمية للجامعة، كما أثمن الجهود المشتركة بين الجامعة والجمعية في مجالات مكافحة السُمنة والحملات الصحية في المدارس والمشاركة في نادي المشي ونادي التغذية للجمعية وغيرها”.

واختتم “التركي” بقوله: أود أن أشيد بجهود الجامعة والجمعية بشأن رعاية أعضاء نادي “الابتسامات الحلوة” للأطفال المصابين بالسكري من النوع الأول التابع للجمعية وهو أول نادي بالمملكة والذي تم تأسيسه عام 2013م لتقديم الأنشطة التثقيفية والمجتمعية والترفيهية لأعضائه من الأطفال وتبنّي المتميزين والمتميزات منهم وتشجيعهم على التعايش الصحّي والآمن مع مرض السكري.