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الاثنين, 23 جمادى الأول 1438 هـ, الموافق 20 فبراير 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

ينبع.. القصاص من مواطن قتل آخر بطعنة في صدره

ينبع.. القصاص من مواطن قتل آخر بطعنة في صدره

الأحساء – واس

أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصًا بأحد الجناة قتل آخر بطعنه بسكين في صدره مما أدى إلى وفاته في محافظة ينبع وفيما يلي نص البيان:

أقدم أحمد بن سليم الجهني – سعودي الجنسية – على قتل مبارك بن ناير العلوني، وذلك بطعنه بسكين في صدره مما أدى إلى وفاته، على إثر مضاربة جماعية، وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه, والحكم عليه بالقتل قصاصًا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور، وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني اليوم الاثنينبمحافظة ينبع بمنطقة المدينة المنورة.

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