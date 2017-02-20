مختصون: التأمين لا يغطي الخسائر الناجمة عن السيول والأمطار

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أكد مختصون في مجال التأمين، أن الأضرار المترتبة على سقوط الأمطار لا تندرج ضمن الحالات التي يغطيها التأمين، سواء كانت سيارات أو منازل.

وأوضح رئيس لجنة التأمين بغرفة الشرقية صلاح الجبر وفقاً لـ”المدينة”، أن تعويض المتضررين عن أضرار الأمطار مرهون بتسجيله في وثيقة التأمين، لافتاً إلى أن كثيراً من وثائق التأمين لا تغطي الكوارث الطبيعية مثل الأمطار والسيول وسقوط الأشجار.

من جانبه، شدد المحلل الاقتصادي فضل البوعينين على أن غالبية بوليصات التأمين لا تتضمن التأمين ضد السيول والأمطار، مشيراً إلى أن خسائر السيول سيتحملها المتضررون أنفسهم.