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الاثنين, 23 جمادى الأول 1438 هـ, الموافق 20 فبراير 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

خفض ساعات عمل ذوي الاحتياجات على طاولة “الشورى”

خفض ساعات عمل ذوي الاحتياجات على طاولة “الشورى”

“الأحساء اليوم” – الأحساء

قالت مصادر، إن مجلس الشورى سيدرس مقترحا مقدماً من مواطن بتخفيض ساعات العمل لذوي الاحتياجات الخاصة، لما يتطلبه نقلهم من جهد مضاعف وساعات أكثر.

وأكدت مصادر، أن المقترح قدم خلال اجتماع مع رئيس مجلس الشورى، إذ أوضح المواطن أن نقل ذوي الاحتياجات للسيارات الخاصة بهم يتطلب ساعات أكثر من الأشخاص الآخرين، وفي حال إذا كانت ساعات العمل المقررة 8 ساعات فهو يعني غياب الموظف من فئة الاحتياج الخاص عن منزله نحو 10 ساعات، لأنه يحتاج إلى ساعة قبل الحضور ومثلها بعد الانصراف، مطالباً بأن تكون ساعات العمل ست ساعات فقط، بحسب “عكاظ”.

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