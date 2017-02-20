تسجيل الدخول
مستخدم جديد
الاثنين, 23 جمادى الأول 1438 هـ, الموافق 20 فبراير 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

“الزراعة” تشكو لـ”الداخلية” زيارة لجان تفتيشية لمشروعاتها

“الزراعة” تشكو لـ”الداخلية” زيارة لجان تفتيشية لمشروعاتها

“الأحساء اليوم” – الأحساء

شكت وزارة الزراعة لنظيرتها الداخلية، من زيارة لجان تفتيشية لمشروعات الثروة الحيوانية ومشروعات الدواجن، من دون التنسيق معها.

وأوضحت مصادر مطلعة، أنّ سبب شكوى الوزارة ومعارضتها لهذا الإجراء، كونه يعرض سلامة هذه المشروعات من خطر انتقال بعض الأمراض من مشروع إلى آخر في حال عدم تطبيق إجراءات الأمن الحيوي، وفقاً لـ”الرياض”.

وطلبت الوزارة من الداخلية، توجيه مرجعيات تلك اللجان التفتيشية بأهمية التنسيق المسبق مع المختصين بالإدارة العامة لشؤون الزراعة بالمديريات والمحافظات قبل زيارة أي للمشروعات الحيوانية، حتى يتم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتحقيق الأمن الحيوي لتلك المشروعات.

PrintFriendly and PDFطباعة
شارك

شاهد ايضا

«الخارجية»: لا علاقة لنا بالاتصالات التي تطلب مبالغ مالية مقابل التصديق

«الخارجية»: لا علاقة لنا بالاتصالات التي تطلب مبالغ ...

6.5 مليون سيارة بالسوق المحلي خارج التغطية التأمينية

6.5 مليون سيارة بالسوق المحلي خارج التغطية التأمينية

“العمل” تنفي إيقاف دعم رواتب المواطنين في القطاع الخاص

“العمل” تنفي إيقاف دعم رواتب المواطنين في القطاع ...

سجن 5 متهمين أُدينوا بـ”الإرهاب”.. والعثور على “مقطع إباحي” بهاتف أحدهم

سجن 5 متهمين أُدينوا بـ”الإرهاب”.. والعثور على “مقطع ...

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*