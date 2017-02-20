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الاثنين, 23 جمادى الأول 1438 هـ, الموافق 20 فبراير 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

إيداع مبالغ برنامج المساعدات المقطوعة لشهر جمادى الأولى

إيداع مبالغ برنامج المساعدات المقطوعة لشهر جمادى الأولى

الأحساء – واس

أودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أمس الأحد، مبالغ برنامج المساعدات المقطوعة لشهر جمادى الأولى لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي.

وأوضح وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لشؤون الضمان الاجتماعي د.نايف الصبحي، أن إجمالي المبالغ المالية التي تم إيداعها للمستفيدين من البرنامج بلغت 285,800,000 مليون ريال، تمثل استحقاق شهر جمادى الأولى الحالي.

وبين الصبحي، أن عدد الحالات التي تم إيداع مبلغ الدعم المالي لها لبرنامج المساعدات المقطوعة للشهر الحالي بلغ 19,314 ألف حالة، تمثل مجموعة من قوائم الانتظار الموافق لها بالصرف.

وشدد وكيل الضمان الاجتماعي، على أن الهدف الأساسي من برنامج المساعدات المقطوعة- الذي يعد أحد برامج وكالة الضمان الاجتماعي- هو تحسين الظروف المعيشية لذوي الدخول المحدودة، سواء للمشمولين بمعاشات الضمان الاجتماعي أو من غيرهم، وفق

ضوابط معينة وضعتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، فهي تضع في عين الاعتبار عدد أفراد الأسرة، ومقدار الدخل ومتطلبات صرف هذه المساعدات النقدية، بحيث لا تتجاوز المساعدة المقطوعة 30 ألف ريال كحد أعلى خلال العام الواحد، مؤكدا أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تودع مبلغ المساعدة المقطوعة في حسابات المستفيدين بشكل مباشر.

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