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الاثنين, 23 جمادى الأول 1438 هـ, الموافق 20 فبراير 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

العيادات السعودية تصرف 1396 وصفة طبية لللاجئين السوريين في الزعتري

العيادات السعودية تصرف 1396 وصفة طبية لللاجئين السوريين في الزعتري

“الأحساء اليوم” – الأحساء

صرفت صيدلية العيادات التخصصية السعودية خلال الأسبوع 215 للأشقاء اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري 1396 وصفة طبية شملت أنواع عديدة من الأدوية والمستلزمات الطبية لكافة الحالات المرضية التي راجعت العيادات خلال هذا الأسبوع.

وأوضح المدير الطبي للعيادات التخصصية السعودية الدكتور حامد المفعلاني أن العيادات السعودية ومن خلال الصيدلية التابعة لها تعمل على توفر الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية للشقيق السوري داخل مخيم الزعتري لينعم بأفضل رعاية صحية في بيئة اللجوء الصعبة، مضيفاً أن العيادات تعمل على تأمين الأدوية بشكل دوري ومنتظم لعدد من مراجعي عيادات الأمراض المزمنة والمتمثلة بأمراض السكري والقلب وضغط الدم.

من جانبه، أكد المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية الدكتور بدر السمحان أن الاهتمام بالمحور الصحي يعتبر من أولويات الحملة السعودية التي تهدف إلى توفير الرعاية الطبية للشقيق السوري بمستويات عالية وبتامين كادر متخصص ذو كفاءة طبية متميزة وخبرات مهنية طويلة جعل العيادات تصنف كواحدة من أفضل الجهات الطبية العاملة في مخيمات اللجوء.

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