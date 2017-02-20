الحملة السعودية توزع المساعدات الإغاثية على 2484 من اللاجئين السوريين في لبنان

“الأحساء اليوم” – الأحساء

تواصل الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا من خلال مكتبها في لبنان توزيع مجموعة المساعدات الإغاثية 2484 من اللاجئين السوريين بمنطقة المنية في لبنان.

وأوضح مدير مكتب الحملة في لبنان وليد الجلال بأن مكتب الحملة واصل توزيع المساعدات ضمن برامجها الإغاثية (شقيقي دفؤك هدفي 4) و(شقيقي سفرتك هنية) و(شقيقي صحتك غالية) على 2484 مستفيد بواقع 414 أسرة سورية منطقة المنية، وتشمل تلك المساعدات كسوة الشتاء وأطقم الأواني المنزلية والحقيبة الصحية.

وأضاف أن مكتب الحملة غطى خلال موسم هذا الشتاء معظم المناطق اللبنانية التي يتواجد بها اللاجئين السوريين بهدف تلبية الاحتياجات الفعلية لهم من المساعدات الإغاثية.

وأشار إلى أن مكتب العمل يسير ضمن الخطط المعدة مسبقاً لتوزيع هذه المساعدات لتشمل أكبر قدر ممكن من اللاجئين السوريين المتواجدين في هذه المناطق.

بدوره، أكد المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا الدكتور بدر السمحان أن الحملة السعودية وتجسيداً للدور الإنساني الذي تقوم به مملكة الإنسانية تجاه اللاجئين السوريين أخذت على عاتقها التخفيف من معاناتهم في بيئة اللجوء التي يعيشون فيها لينعموا بحياة معيشية أفضل.