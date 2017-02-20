الأربعاء.. غرفة الأحساء تستضيف الاجتماع الـ(12) للجنة الوطنية التجارية

الأحساء – “الأحساء اليوم”

تستضيف اللجنة التجارية بغرفة الأحساء، بعد ظهر الأربعاء المقبل، الاجتماع الثاني عشر للجنة الوطنية التجارية بمجلس الغرف السعودية، المقرر انعقاده بقاعة الشيخ عبدالعزيز العفالق بمقر الغرفة الرئيس؛ وذلك لمتابعة توصيات اللجنة ومناقشة أبرز المستجدات في القطاع التجاري بالمملكة.

ويسبق الاجتماع لقاء جانبي خاص يعقده فريق عمل منبثق من اللجنة الوطنية التجارية الساعة السادسة من مساء يوم غدٍ الثلاثاء، في قاعة الشيخ عبدالعزيز العفالق بالغرفة، مع نخبة من التجار ورجال الأعمال بالأحساء؛ بهدف معرفة أهم العقبات التي تواجههم بالمنطقة في مجالات عمل القطاع والسعي لحلها من خلال رفعها للمسئولين والمعنين بمختلف جهات الدولة.

ومن جهته، أوضح رئيس اللجنة التجارية بالغرفة نعيم بن جواد المطوع، أن استضافة الاجتماع تأتي ضمن سياق العمل المستمر للجنة الوطنية لبحث فرص تنمية وتطوير القطاع التجاري في المجالات المتعددة ذات العلاقة وبحث العقبات والمشكلات التي تعترض مسيرة القطاع، واقتراح الوسائل المناسبة للتغلب عليها، بما يحقق مصلحة القطاع، والمصلحة الوطنية العامة.

وشدّد “المطوع” على أن القطاع التجاري معني بمواكبة كافة التطورات والتحديات والمتغيرات المتسارعة، وكذلك الانفتاح على التجارة والأعمال بما يمكنه من النمو والمنافسة مع الاقتصادات المتقدّمة، ويساعده على زيادة إنتاجيته ومضاعفة مساهمته في إجمالي الناتج المحلي ويرفع في الوقت نفسه من الكفاءة الاقتصادية لمنشآت القطاع، ويعزز الأهمية الاقتصادية والتنموية المتزايدة لدورها في تحقيق رؤية المملكة 2030 وخطة برنامج التحول الوطني 2020م.

“المطوّع” رحّب باسمه وباسم اللجنة والغرفة بالمشاركة المتوقعة لأكثر من 40 رجل أعمال يمثلون اللجنة الوطنية التجارية من مختلف مناطق ومحافظات ومدن المملكة، في واحة الأحساء، مبينا أن الغرفة أعدت لهم برنامجا حافلا قبل وبعد الاجتماع يتضمن زيارة العديد من المواقع والمعالم السياحية والأسواق التجارية الشهيرة في عدد من مدن ومراكز وقرى الأحساء.

جدير بالذكر، أن برنامج زيارة أعضاء اللجنة الوطنية التجارية يتضمن جولة سياحية للاطلاع على أبرز المعالم الأثرية والتاريخية في الأحساء كسوق القيصرية والمدرسة الأميرية وبيت البيعة ومشروع أرض الحضارات بجبل قارة وغيرها، كما يشتمل البرنامج على زيارة إلى معرض “كلنا منتجون” المقام في منتزه الملك عبدالله البيئي.