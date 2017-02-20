بووشل: نقل 56 “تشليح سيارات” إلى مخطط المطيوي عبر قرعة علنية

الأحساء – “الأحساء اليوم”

أوضح المتحدث الرسمي لأمانة الأحساء خالد بن محمد بووشل، أن الأمانة أجرت، مؤخرًا، القرعة العلنية لتوزيع 56 قطعة أرض (الدفعة الثانية) لنقل تشاليح “محال السيارات التالفة” بطريق الرياض إلى مخطط المطيوي للتشاليح بطريق سلوى، بعد أن تم تعيين 76 قطعة في الدفعة الأولى من القرعة ليبلغ مجموع ما تم تعيينه من أراضي “سكراب المركبات” في المنطقة التي خصصتها الأمانة 132 قطعة.

وأشار “بووشل” إلى أن مراسم القرعة أجريت في قاعة هجر بالأمانة باستخدام كرات مُرقمة تُسحب من قبل (أصحاب التشاليح القائمة في طريق الرياض) ويتم خلالها تحديد قطعة الأرض، بحضور أعضاء اللجنة المشكلة لذلك مساعد الأمين لتنمية الاستثمارات عبداللطيف العرفج، ومدير الإدارة العامة للتخطيط والمساحة المهندس هشام المرجان، ورئيس قسم الاستثمار الخدمي والعقود عبدالعزيز المبرزي.

من ناحيته، ذكر مساعد الأمين لتنمية الاستثمارات عبداللطيف العرفج، أن إجراء القرعة العلنية لتعيين قطع الأراضي لأصحاب التشاليح (محال السيارات التالفة) لنقلهم إلى مخطط المطيوي بطريق سلوى يأتي من مبدأ الشفافية ورغبة الأمانة الأكيدة للمساواة بين الجميع، داعياً أصحاب التشاليح “القائمة” إلى ضرورة التعاون مع الأمانة بالمسارعة في إنشاء محالهم للانتقال للمخطط الذي تم تخصيصه لهذا النشاط.

وبيّن “العرفج” أن القطع الـ 132 التي تم تعيينها تتراوح مساحاتها بين (5000- 10000) متر مربع، لافتًا إلى أنه ونظامًا يتم منح أصحاب التشاليح ستة أشهر لبناء محالهم، وبعد أن يتم إتمام البناء فإن الأمانة ستقوم بتوقيع العقود الرسمية مع من أتم ذلك.