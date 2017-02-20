تسجيل الدخول
مستخدم جديد
الاثنين, 23 جمادى الأول 1438 هـ, الموافق 20 فبراير 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

“الحصيني”: استمرار تأثر المملكة بحالة جوية ممطرة إلى السبت المقبل

“الحصيني”: استمرار تأثر المملكة بحالة جوية ممطرة إلى السبت المقبل

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أوضح الباحث في علوم الطقس والمناخ، عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في المملكة عبدالعزيز الحصيني أن النماذج العددية للطقس تشير إلى استمرار تأثر المملكة بحالة جوية ممطرة تستمر إلى يوم السبت المقبل على مكة المكرمة والمدينة النبوية والباحة وكذلك عسير وجازان بمافيها سواحها، إضافة إلى منطقة القصيم وجنوب حائل ومنطقة الرياض بمافيها العاصمة ومحافظات الرياض، والمنطقة الشرقية والمرتفعات الغربية والجنوبية الغربية وشرقها.

كما يصاحب الحالة الممطرة رياح نشطة قد ثير الغبار بشكل خفيف خاصة في الأماكن المكشوفة مع بقاء الأجواء الباردة خلال ساعات الليل والصباح الباكر واعتدال درجات الحرارة نهاراً إلى باردة على معظم المناطق، فيما تميل الأجواء للحرارة على القطاع الغربي، والأمطار متفاوتة من خفيفة إلى متوسطة وأحياناً غزيرة مع حبات برد مع فرصة تشكل سيول على أجزاء من تلك المناطق.

PrintFriendly and PDFطباعة
شارك

شاهد ايضا

«الخارجية»: لا علاقة لنا بالاتصالات التي تطلب مبالغ مالية مقابل التصديق

«الخارجية»: لا علاقة لنا بالاتصالات التي تطلب مبالغ ...

6.5 مليون سيارة بالسوق المحلي خارج التغطية التأمينية

6.5 مليون سيارة بالسوق المحلي خارج التغطية التأمينية

“العمل” تنفي إيقاف دعم رواتب المواطنين في القطاع الخاص

“العمل” تنفي إيقاف دعم رواتب المواطنين في القطاع ...

سجن 5 متهمين أُدينوا بـ”الإرهاب”.. والعثور على “مقطع إباحي” بهاتف أحدهم

سجن 5 متهمين أُدينوا بـ”الإرهاب”.. والعثور على “مقطع ...

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*