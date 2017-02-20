“الحصيني”: استمرار تأثر المملكة بحالة جوية ممطرة إلى السبت المقبل

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أوضح الباحث في علوم الطقس والمناخ، عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في المملكة عبدالعزيز الحصيني أن النماذج العددية للطقس تشير إلى استمرار تأثر المملكة بحالة جوية ممطرة تستمر إلى يوم السبت المقبل على مكة المكرمة والمدينة النبوية والباحة وكذلك عسير وجازان بمافيها سواحها، إضافة إلى منطقة القصيم وجنوب حائل ومنطقة الرياض بمافيها العاصمة ومحافظات الرياض، والمنطقة الشرقية والمرتفعات الغربية والجنوبية الغربية وشرقها.

كما يصاحب الحالة الممطرة رياح نشطة قد ثير الغبار بشكل خفيف خاصة في الأماكن المكشوفة مع بقاء الأجواء الباردة خلال ساعات الليل والصباح الباكر واعتدال درجات الحرارة نهاراً إلى باردة على معظم المناطق، فيما تميل الأجواء للحرارة على القطاع الغربي، والأمطار متفاوتة من خفيفة إلى متوسطة وأحياناً غزيرة مع حبات برد مع فرصة تشكل سيول على أجزاء من تلك المناطق.