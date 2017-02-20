رئيس هيئة السياحة يوجّه بترميم قصر إبراهيم من أضرار الأمطار

الأحساء – “الأحساء اليوم”

وجّه صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، بسرعة معالجة وصيانة قصر إبراهيم في الهفوف، بعد الأضرار التي لحقت بالموقع التاريخي جراء الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة الأسبوع الماضي.

وفي السياق، أوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالأحساء خالد بن أحمد الفريدة، أن الهيئة أغلقت القصر الذي يفوق عمره عن 500 عام؛ بسبب تأثر بعض مرافقه بالأمطار الغزيرة التي شهدتها الأحساء، مؤخرًا.

وأكد “الفريدة” أن القصر سيفتح أمام زائريه قريبًا -إن شاء الله- بعد أعمال الصيانة اللازمة، لافتًا إلى أن فريق مختص من فرع الهيئة بالأحساء باشر منذ هطول الأمطار في الوقوف على الموقع والتعامل مع مياه الأمطار التي تجمعت في بعض مرافق القصر. كما قامت الهيئة مع إحدى المؤسسات المتخصصة برصد احتياجات الموقع لأعمال البناء والترميم؛ للبدء في تنفيذها عاجلًا.