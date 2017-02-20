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الاثنين, 23 جمادى الأول 1438 هـ, الموافق 20 فبراير 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

«الخارجية»: لا علاقة لنا بالاتصالات التي تطلب مبالغ مالية مقابل التصديق

«الخارجية»: لا علاقة لنا بالاتصالات التي تطلب مبالغ مالية مقابل التصديق

“الأحساء اليوم” – الأحساء

نفت وزارة الخارجية صلتها بمكالمات هاتفية تطلب من المواطنين مبالغ مالية مقابل التصديق على أوراقهم الرسمية.

وتعليقًا على تلقي بعض المواطنين والمقيمين اتصالات من رقم وزارة الخارجية الرئيس بطلب مبالغ مالية لقاء تصديق بعض الأوراق الرسمية والشهادات، أكد مدير الإدارة الإعلامية بوزارة الخارجية السفير أسامة بن أحمد نقلي بأن الوزارة لا علاقة لها بتلك الاتصالات المزعومة، لافتًا إلى أن موظفي الوزارة لا يقومون بإجراء مثل هذه الاتصالات.

كما شدد السفير نقلي على أن الوزارة ستقوم بالملاحقة القانونية للجهات التي تقف خلف محاولة اختراق أمن الوزارة وانتحال الهوية.

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