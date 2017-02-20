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الاثنين, 23 جمادى الأول 1438 هـ, الموافق 20 فبراير 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

«جوجل» تخطط لإيقاف إعلانات «يوتيوب»

«جوجل» تخطط لإيقاف إعلانات «يوتيوب»

“الأحساء اليوم” – الأحساء

يقدم موقع ‘‘يوتيوب‘‘ منذ بضع سنوات مادة إعلانية في محتوى الفيديو تستغرق 30 ثانية تقريباً إلزامية لا يمكن أن يتخطاها المستخدم، إلا أن جوجل تستعد لإيقاف هذه الإعلانات في العام المقبل 2018.

وتسعى شركة جوجل لدعم منصة الفيديو بتجربة أفضل خلال الفترة المقبلة، وقد كانت بعض الإعلانات التي تستغرق 30 ثانية، ولا يمكن أن يتخطاها مستخدمي اليوتيوب مصدر إزعاج لمستخدمي التطبيق على الهواتف الذكية بشكل خاص.

وتختلف فئات المادة الإعلانية التي تقدم من جوجل، على منصة اليوتيوب والتي تستهدف التسويق للقطاع الكبير من مستخدمي هذه المنصة، إلا أن المادة الإعلانية التي تستغرق 30 ثانية ثابتة لا يمكن أن يتخطاها المستخدم كانت الأكثر إزعاجاً خلال الفترة الماضية، لذا ارتفع عدد الشكاوى من قبل الكثير من مستخدمي التطبيق.

وكاستجابة لهذه الشكاوى، من مستخدمي التطبيق، قررت جوجل إيقاف المادة الإعلانية التي تستغرق 30 ثانية إلزامية بدءاً من 2018، على أن تستهدف الشركة المادة الإعلانية التي تأتي بالشكل المفضل للمستخدمين خلال الفترة المقبلة.

ولا تعد استجابة جوجل، لهذه الشكاوى سريعة نظراً لتنفيذ التغيير الجديد في موقع اليوتيوب خلال 2018، إلا أن جوجل أشارت إلى أن هذا التغيير الجذري يحتاج لبعض الوقت؛ نظراً لاتساع محتوى المادة الإعلانية التي تحتاج لوقت كافٍ لإجراء هذا التغيير.

 

 

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