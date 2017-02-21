يحق للوزراء وأعضاء الشورى التسجيل في “حساب المواطن”

“الأحساء اليوم” – الأحساء

قال مستشار التنمية الاجتماعية ومكتب التحول الاستراتيجي بوزارة العمل والتنمية، والمشرف على حساب المواطن المهندس ماجد العصيمي، “إنه يحق للوزراء وأعضاء مجلس الشورى التسجيل في حساب المواطن”، مبينا أن التسجيل حاليا متاح للجميع.

وحول ما إذا كانوا يستحقون الدعم من عدمه أوضح العصيمي: “هذا يعتمد على السياسات التي ستقر من الجهات العليا وقتها”.

وأشار إلى أن أي شاب يملك مسكنا خاصا -أي مستقل عن والده في السكن- باستطاعته التسجيل في حساب المواطن، أما إذا كان يسكن مع والده، حتى وإن تجاوز عمره الـ 50 عاما فلا يستحق الدعم.

ولفت إلى أن الطلاب الذين يسكنون في وحدات طلاب أو موظفين، يمكنهم وضع الإثبات أيا كان (صكا أو عقدا أو فاتورة)، يثبت أنه في سكن مستقل حتى يتمكن من التسجيل.