اتفاقية لتعزيز التعاون بين هيئة المواصفات والمقاييس وجامعة الإمام عبدالرحمن

الأحساء – “الأحساء اليوم”

وقّع محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، ومدير جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الدكتور عبدالله بن محمد الربيش، أمس الأثنين، مذكرة تفاهم مشترك مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، بحضور وكيل الجامعة لشؤون الفروع الدكتور عادل العفالق، ووكيل الجامعة للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع الدكتور عبدالله القاضي، وعميد كلية العمارة والتخطيط الدكتور عبد السلام السديري، ومدير مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر الدكتور خالد العتيبي، ومديرة مشروع تطوير واعتماد مختبرات الجامعة الدكتورة هنادي بغدادي، وذلك في القاعة الرئيسية بالمكتبة المركزية بالمدينة الجامعية.

وتهدف هذه الاتفاقية، التي تمتد لثلاث سنوات وتجدد تلقائيًا لمدة مماثلة أخرى، إلى نقل وتوطين العلوم والتقنية وتبادل الأبحاث والدراسات والاستشارات الهادفة لتطوير مجالات التقييس، وتأهيل الكفاءات الفنية بما يكفل الاستفادة القصوى منها، وسيكون مجالات التعاون في مجال المعايرة وتأهيل المختبرات للاعتماد، وتعزيز أوجه التعاون في مجالات خدمة المجتمع، والتنمية المستدامة والشراكات المجتمعية ذات العلاقة، وتبادل المعلومات والبيانات في مجالات التقييس ونشرها بما يخدم تنافسية الاقتصادي الوطني والتنمية المستدامة والسعي للارتقاء بمستوى ثقافة التقييس والجودة في المجتمع من خلال العمل على إضافة مادة التقييس والجودة في مناهج الجامعة.

وتشمل الأهداف أيضًا المشاركة في تنظيم الندوات والحلقات العلمية وورش العمل، والاستعانة ببعض الخبرات المتوفرة لدى الجامعة لنقل الخبرة والمعرفة بين الطرفين والمشاركة في إعداد ومراجعة مشاريع المواصفات القياسية التي تعدها الهيئة وتطويرها وموائمتها مع الأخذ في الاعتبار التوصيات والمواصفات القياسية الدولية، وكذلك التعاون في تحديث كود البناء السعودي ومشروع كود البناء الخليجي، وتبادل المعرفة والدراسات والأبحاث العلمية والمساهمة في دعم الفعاليات التي ينظمها أحد الطرفين، وتعزيز تطبيق برامج كفاءة الطاقة بمشاريع الجامعة.

وفي السياق، ذكر مدير الجامعة الدكتور عبد الله الربيش، أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي امتدادًا لسعي الجامعة الحثيث لتوثيق علاقتها وصلتها بمؤسسات المجتمع المدني فالجامعة وتحقيقا لرسالتها المتمثلة في تقديم خدمات معرفية وبحثية ومهنية إبداعية بشراكة مجتمعية فاعلة تعمل على توظيف إمكاناتها وقدراتها ومن ذلك شبكة المختبرات والمعامل التابعة لها لتكون شريكًا وطنيًا داعمًا لسلامة وصحة الإنسان والبيئة ولتحقيق ذلك تسعى الجامعة إلى اعتماد معاملها ومختبراتها بمنهجية علمية تؤكد كفاءة وموثوقية نتائجها وسلامة سياستها وإجراءاتها، وبما يتوافق مع المعايير والمواصفات القياسية الوطنية والعالمية، كما تقوم عمادة الجودة والاعتماد الأكاديمي بدور مهم في تأكيد الجودة وضمانها في جميع العمليات الإدارية المرتبطة بعمل المختبرات.

وأضاف الدكتور الربيش بأن إحدى أهم محاور رؤية المملكة 2030 هو إيجاد اقتصاد مزدهر ومنافس، ولاشك في أن أحد المتطلبات الرئيسية لذلك هو إيجاد منظومة شاملة للجودة ترتكز على أساس من الضوابط والمقاييس لتقديم خدمات ذات جودة عالية ومنافسه ولعل من أهم متطلبات هذه المنظومة هي إيجاد الشراكة الفاعلة والمؤثرة مع الجهات ذات العلاقة، ومن أجل تحقيق ذلك وقّعت الجامعة مذكرة التفاهم مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة؛ لتكون قاعدة صلبة ومنطلقًا وصولًا لجملة من الأهداف ومنها تهيئة مختبرات الجامعة وفق متطلبات المواصفات القياسية الدولية، وتوفير بيئة علمية وتعزيز الثقة بمختبرات الجامع، وإيجاد فرص للبحوث والدراسات وتقديم الاستشارات، والمساهمة في نشر الوعي اللازم بالمواصفات والمقاييس وإجراءات القياس التي تقوم بها الهيئة والريادة الاجتماعية في تعزيز مفاهيم وأنشطة التقييس وثقافة الجودة وإدخال نشاط التقييس في المناهج والخطط الدراسية.

من جانبه، قال محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس الدكتور سعد القصبي: “يسعدني أن أتواجد اليوم في إحدى منارات العلوم والمعرفة وهي جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، حيث إن الهيئة هي المظلة الوطنية لبناء المنظومة الوطنية للجودة والتي تتكون من أربعة محاور وهي المواصفات والقياس والمعايرة والاعتماد والجودة، مؤكدًا أن هذه المنظومة هي منظومة علمية بحثية تحتاج لتكون راسخة إلى شراكة مع محاضن البحث والتطوير والعلوم وهي الجامعات.

وأضاف: “لذلك نتطلع إلى هذه الاتفاقية لأن تكون فاعلة وتنعكس على تحقيق الريادة للوطن المعطاء، كما يثبت ريادة جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بين الجامعات السعودية في الجوانب البحثية والعلمية”، مشيرًا إلى أن “الهيئة تسعى للاستفادة من بحث الجامعة في وضع المواصفات والمقاييس، وتسعد الهيئة للتعاون مع الجامعات وخاصة جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل؛ لما لها من مكانة في المنطقة الشرقية وللتخصصات التي تحتوي عليها واهتمامها بمحور مهم وهو محور الشراكة المجتمعية، وذلك نظرًا إلى مشاركتها في الفعاليات التي تعقدها الهيئة في مجالات القياس أو المواصفات أو الجودة، وهي إحدى الجهات المشاركة بفعالية، وهذا يدل على الاهتمام الواضح من إدارة الجامعة وله أثر فاعل في المجتمع والوطن”، مثمنًا تنسيق ما تم الاطلاع عليه فيما يخص دعم وحدة اتخاذ القرار والجهود الحثيثة في هذا المجال والذي يعد نقلة نوعية على مستوى الجامعات.

أما وكيل الجامعة للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع الدكتور عبد الله القاضي، فلفت إلى أن “الجامعة منطلقة ضمن معايير مدروسة وباكورة إنتاج الجامعة هو حصولها على الاعتماد المؤسسي لسبع سنوات بشكل سريع وحصلت الجامعة على الاعتماد على ثلاثة برامج؛ وهي لكلية الطب وطب الأسنان والتمريض، ولقد وضعت الجامعة خطة مدروسة لعام 2020م، بحيث إنه بنهاية هذا العام تكون كل برامج الجامعة الأكاديمية معتمدة -بإذن الله.

وأضاف بأنه “كان من ضمن مشروع التطوير الشامل مبادرة اعتماد معامل الجامعة على جميع المستويات والتخصصات، ووضعت خطة إلى عام 2025م بحيث تكون جميع المعامل معتمدة في الجامعة وعمادة الجودة والاعتماد الأكاديمي لديها نخبة من المختصين والعاملين، وأن الزملاء في العمادات يساندون هذه العمادة للحصول على الاعتمادات، وأضيف ختامًا بأن الجامعة تسير وفق خطط مدروسة لاعتماد كل ما لديها والآن تعمل لوضع مبادرة سيتم العمل على تنفيذها خاصة بالمسؤولية المجتمعية واستدامة أنشطة التقييس”.

من جهتها، نوّهت مديرة مشروع تطوير واعتماد مختبرات الجامعة الدكتورة هنادي بغدادي، في كلمة لها، بأن الجامعة تسعى بالإسهام والمشاركة في حمل شعلة التنمية في المملكة وتعزيز وتطبيق الجودة والتميز لتقيس أداءها من خلال تطبيق معايير رفيعة المستوى تحترم الطموحات الكبيرة والسعي وراء التميز من خلال التزامها بأرقى المقاييس الفكرية في التعليم والتعلم والابتكار كمؤسسة أكاديمية وطنية تشجع البحوث والدراسات والاستشارات وخدمة المجتمع والتنمية المستدامة كمصدر متميز للعلوم والمعرفة ودعم الموارد التقنية المميزة على المستوى المحلي والإقليمي وتحفيز وموائمة مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل.

وأخيرًا، قام مدير الجامعة ومحافظ الهيئة بجولة إلى معامل كلية العمارة والتخطيط شملت معمل الصوتيات ومعمل الحرارة ومعمل المواد والطاقة ومعامل كلية العلوم الطبية التطبيقية شملت معمل المهارات السريرية ومعمل اللياقة البدنية ومعمل الميكانيكا الحيوية ومعمل العلاج الكهربائي ومعمل الواقع الافتراضي والمحاكاة ومعمل الرعاية التنفسية.