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الثلاثاء, 24 جمادى الأول 1438 هـ, الموافق 21 فبراير 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

“البنوك” تودع العملات المعدنية عبر الصراف الآلي خلال 6 أشهر

“البنوك” تودع العملات المعدنية عبر الصراف الآلي خلال 6 أشهر

“الأحساء اليوم” – الأحساء

كشف رئيس لجنة الإعلام والتوعية للبنوك بالمملكة، طلعت حافظ، عن إدخال البنوك الوطنية خدمة إيداع العملات المعدنية، عبر أجهزة الإيداع الآلي في غضون الأشهر الستة القادمة.

وأكد، أن “ساما” منحت البنوك الوطنية تلك المهلة لإعادة برمجة أجهزة الإيداع لتقديم الخدمة بالإصدار الجديد للعملة الذي لم يتجاوز طرحها 45 يوما، بحسب لـ”عكاظ”.

وأشار إلى أن أجهزة الإيداع غير مؤهلة حاليا لاستقبال العملات الورقية من الإصدار السادس وكذلك المعدنية، مشيرا إلى أن عملية تأهيل تلك الأجهزة لا يتطلب سوى “برمجة”، للتعرف على الإصدار السادس، وليست بحاجة للاستبدال على الإطلاق.

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