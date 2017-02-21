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الثلاثاء, 24 جمادى الأول 1438 هـ, الموافق 21 فبراير 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

“الصحة” تنهي الحملة السنوية للتطعيم ضد شلل الأطفال

“الصحة” تنهي الحملة السنوية للتطعيم ضد شلل الأطفال

الأحساء – واس

استكملت وزارة الصحة هذا الأسبوع, الحملة المحدودة السنوية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال للعام 1438هـ, لتحصين الأطفال في الفئة العمرية أقل من 5 سنوات, حيث تم تحصين 787611 طفلاً بنسبة تغطية بلغت 99% .

وأوضحت الوزارة, أن هذه التطعيمات استهدفت مرض شلل الأطفال في مناطق الحج والمناطق الحدودية الجنوبية الغربية، حيث تأتي ضمن الجهود المبذولة للمحافظة على خلو المملكة من مرض شلل الأطفال، ومنع انتقال هذا الفيروس من الدول التي لا تزال موبؤءة به .

وأشارت إلى أن الحملة تكتسب أهمية كبيرة وذلك تمشياً مع الأهداف الصحية العالمية للوصول إلى إزالة شلل الأطفال عالمياً خصوصاً من الدول الموبؤءة وتقليل الإصابات والإعاقات الناتجة عنه ورفع مستوى المناعة في المجتمعات ضد هذا المرض.

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