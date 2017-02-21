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الثلاثاء, 24 جمادى الأول 1438 هـ, الموافق 21 فبراير 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

“كبار العلماء” و”فطن” ينفذان مبادرة “تطبيقات المنهج الوسطي في التعليم” بالأحساء

“كبار العلماء” و”فطن” ينفذان مبادرة “تطبيقات المنهج الوسطي في التعليم” بالأحساء

الأحساء – “الأحساء اليوم”

نفّذت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء والبرنامج الوقائي الوطني “فطن”، بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم بالأحساء، مؤخرًا، مبادرة “تطبيقات المنهج الوسطي في التعليم”، حيث التقى عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي، يوم أمس الإثنين، بمنسوبي التعليم من طلاب وطالبات بقاعة محمد بن فهد الثقافية والقاعة الكبرى.

كما التقى “التركي” المعلمين والمعلمات والقيادات التربوية والتعليمية بمدارس دور العلوم الأهلية، حيث كان في استقباله مدير التعليم بمحافظة الأحساء أحمد بن محمد بالغنيم، ومدير إدارة التوعية الإسلامية صالح المرشد.

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