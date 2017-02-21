الحملة السعودية تواصل تقديم المساعدات الإغاثية للنازحين السوريين

الأحساء – واس

واصلت الحملة الوطنية السعودية تقديم المساعدات الإغاثية للأشقاء السوريين النازحين من مدينة حلب مؤخرًا ضمن مبادرة الحملة ” لأجلك يا حلب” على الشريط الحدودي التركي السوري وتحديدًا في مخيمات باب السلامة وباب الهوى لتستهدف خلال هذه المحطه مخيم معرين الوادي ومخيم يازي باغ ومخيم كراج سجو حيث تنوعت المساعدات المقدمة خلال هذه المحطة على النحو التالي (2496 بطانية و1050 طقم شتوي و 1060 كنزة و 2145 جاكيت و 545 افرهول طفل).

وأشاد مدير مكتب الحملة الوطنية السعودية في تركيا خالد السلامة بالدور الكبير الذي تلعبه الحكومة التركية والمتمثلة بهيئة الأغاثة الإنسانية التركية (IHH) بالتعاون في إدخال المساعدات الإغاثية للداخل السوري، مضيفًا أن التوزيعات تسير بطريقه منظمة ومن خلال اليه معده مسبقًا ليستفيد الأشقاء السوريين من هذه المساعدات بشكل عادل وتكون عون لهم بعد الله سبحانه على تحمل البرد القارس في هذه المناطق.

من جهته أوضح المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا الدكتور بدر بن عبدالرحمن السمحان أن المساعدات الإغاثية التي تقدمها الحملة الوطنية السعودية تأتي بهدف التخفيف من معاناة الأشقاء النازحين السوريين الذين يعانون نقص الخدمات الإنسانية و الإغاثية خصوصًا في المهجرين الجدد منهم.

وأكد السمحان أن الحملة السعودية تولي المشاريع الإغاثية التوعيه بكافة محاورها الاهتمام الكبير حيث تتبنى الحملة المشاريع الأكثر أهمية للشقيق السوري للمساعدة في سد احتياجاتهم الضرورية.