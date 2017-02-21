“نزاهة”: حالات ضرر طالت بعض المبلِّغين عن قضايا فساد

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أقرّ رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة” الدكتور خالد المحيسن، على هامش مؤتمر “نزاهة الدولي الثاني” بالرياض أمس، بتضرّر حالات نتيجة تبليغها عن قضايا الفساد، مؤكداً في الوقت ذاته سعي “نزاهة” لكفالة حق المبلغين وحمايتهم وفقاً للإمكانات النظامية المتاحة لديها، كما أكد أن “نزاهة” تتعامل بسرية تامة مع معلومات المُبلغين.

وبشأن تأخر التحقيقات في قضايا سبق الكشف عنها، قال المحيسن: إنّ لـ”نزاهة” اختصاصات مُحدّدة تنتهي بإجراءات التحقق والإحالة للجهات المعنية مُمثّلة بهيئة الرقابة والتحقيق، أو هيئة التحقيق والادعاء العام التي تتولى بدورها مسؤولية النظر في التحقيقات، بحسب “مكة”.ِ