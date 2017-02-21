جدة.. ضبط عصابة يمنية احتجزت 30 رهينة وساومت أقاربهم على الفدية

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أطاحت شرطة محافظة جدة، بعصابة مُكوّنة من 4 يمنيين بعد احتجازهم 30 رهينة من بني جلدتهم ومن جنسيات أفريقية، مُطالبين أقاربهم بدفع أموال مقابل الإفراج عنهم.

وتلقت الشرطة بلاغاً من مقيم يمني يُفيد باحتجاز شقيقه القادم من اليمن، ومساومته لسداد 5300 ريال لفك احتجازه في استراحة بالخمرة جنوب جدة، حيثُ تمّ تشكيل فريق عمل تابعه مدير شرطة مكة اللواء سعيد القرني، فيما أشرف عليه مدير شرطة جدة العميد عبدالوهاب العسيري، وقاده مدير إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة جدة، وعمل الفريق على تتبع كافة معلومات البلاغ، بحسب “عكاظ”.

ونجح رجال الأمن في جنائية جدة بإيهام العصابة بأنه سيتم توفير الأموال لهم للحفاظ على حياة الرهائن، في الوقت ذاته تحرّكت الفرق الأمنية لحسم المواجهة، وانتشر العشرات من رجال الأمن بزي مدني في موقع الاستراحة التي يوجد بداخلها المحتجزون، وأوهموا العصابة أنهم ذوي المحتجزين وطلبوا مِنهُم مشاهدة أشقائهم وأقاربهم قبل دفع الأموال.

وتمكّنت القوات في شل حركة الموجودين بالاستراحة التي طوّقتها الجهات الأمنية، ليتضح أن العصابة مُكوّنة من 4، جميعهم من اليمن، يتناوبون على حراسة الرهائن، وعُثر في إحدى الغرف على 3 محتجزين، كما تمّ العثور على ٢٧ محتجزاً آخرين “رجال ونساء”، مقيدين بالسلاسل، وقد ظهرت عليهم آثار إصابات من جراء التعدي بالطعن، ليتم استدعاء الهلال الأحمر لإسعاف المصابين، فيما تمّ الاستعانة بِخُبراء الأدلة الجنائية لرفع البصمات.