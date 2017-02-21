“التجارة” تضبط 128 مخالفة في المخابز

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أكدت وزارة التجارة والاستثمار مواصلة تنفيذ جولاتها الرقابية على المخابز للتحقق من التزامها بالوزن المقرر نظاماً لكيس الخبز والبالغ بالحد الأدنى 510 جرامات، مبينة أن نقص الوزن عن الحد الأدنى مخالفة تستوجب فرض عقوبات على المحال المخالفة تتضمن غرامة مالية فورية والإغلاق حال تكرار المخالفة وذلك وفقاً للائحة الغرامات والجزاءات البلدية الصادرة من مجلس الوزراء.

هذا وأعلنت الوزارة أن نتائج تلك الجولات أسفرت عن زيارة 730 مخبزاً، أوقعت فرق الرقابة الميدانية خلال جولاتها 128 مخالفة فورية على المخابز التي لم تلتزم بالوزن المقرر نظاماً، فيما استدعت الوزارة ملاك المخابز المخالفة لإلزامهم بتعديل أوزان الخبز.

الجدير بالذكر أن لائحة الغرامات والجزاءات البلدية الصادرة من مجلس الوزراء قد نصت على أنه يعد نقص وزن الخبز عن الحد المسموح به أو مخالفة المواصفات التي لا ينطبق عليها نظام مكافحة الغش التجاري، مخالفة تستوجب فرض عقوبات تتضمن غرامة من 500 ريال كحد أدنى إلى 3 آلاف ريال كحد أعلى مع إغلاق المخبز حال تكرار المخالفة.