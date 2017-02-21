توقعات بأمطار رعدية وغبار يحجب الرؤية على عدة مناطق

“الأحساء اليوم” – الأحساء

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة هطول أمطار رعدية تُسبق بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية، بدءً من مساء يوم غدٍ الأربعاء على مناطق تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، تمتد إلى حائل والقصيم، كذلك على العاصمة الرياض، والمنطقة الشرقية تكون من متوسطة إلى غزيرة على الأجزاء الشمالية منها، يومي الخميس والجمعة.

كما توقعت هيئة الأرصاد بمشيئة الله، انخفاض في درجات الحرارة يصحب بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في الرؤية الأفقية من مساء يوم الخميس على شمال وغرب المملكة ومن ثم على وسط وشرق المملكة.