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الثلاثاء, 24 جمادى الأول 1438 هـ, الموافق 21 فبراير 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

اكتشاف «عقار» جديد مُسَكن للألم

اكتشاف «عقار» جديد مُسَكن للألم

“الأحساء اليوم” – الأحساء

يسعى باحثون من معهد كيمياء الأحياء العضوية لإنتاج نوع جديد من العقاقير والأدوية المسكنة للآلام، من خلال عملية التأثير على مستقبلات الألم وتخدعها، ولا يتصف بمفعول المخدرات.

وأوضح نائب مدير المعهد، ألكسندر غابيبوف، أن العلماء الذين يجتهدون في هذا المشروع اكتشفوا ببتيدات تؤثر على مستقبلات الألم وتخدعها، ويتميز العقار الجديد بكونه لا يسبب التعود، أي أن الحديث يدور عن مسكنات آلام لا تتصف بمفعول المخدرات.

ويزداد الألم كثيراً عند وقوع خلل في أداء وظيفة مستقبلات الألم نفسها. ولمعالجة هذه الحالات يحتاج الأطباء إلى تركيبات كيميائية خاصة لتثبيط نشاط هذه المستقبلات.

وأخذ مختصو المعهد سموماً من عناكب وشقائق نعمان بحرية عدة، كأساس لتطوير المسكنات الجديدة، بغض النظر عن الفكرة العامة لدى الجميع، بأن اللدغ من أسباب الألم.

وعلى الرغم من أن التركيبة الكيميائية لسموم هذه الكائنات تحتوي موادّ تسبب الألم، إلا أن العلماء اكتشفوا أنها تحتوي أيضاً مواد أخرى تقوم بتسكين الألم الناتج عن إثارة مستقبلاته المختلفة في الجسم.

 

 

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