مصادر: 6 بنوك تتنافس على دور في طرح أرامكو

“الأحساء اليوم” – الأحساء

نقلت وكالة أنباء رويترز عن مصادرها، الثلاثاء (21 فبراير 2017)، قولهم إن شركة أرامكو تلقت عروضًا من 6 بنوك على الأقل للاضطلاع بدور استشاري في الطرح العام الأولي المزمع للشركة ببورصة الرياض.

وأوضحت المصادر أن “إتش إس بي سي” السعودية -ومقره الرياض، وهو مشروع مشترك بين البنك السعودي البريطاني وإتش إس بي سي- قدم مقترحًا إلى أرامكو في أوائل فبراير، وكذلك الأهلي المالية، وسامبا كابيتال، والسعودي الفرنسي كابيتال، والرياض المالية، وجي آي بي كابيتال ذراع الأنشطة المصرفية الاستثمارية لبنك الخليج الدولي ومقره البحرين.

وقال اثنان من المصادر إن من المتوقع البت في أدوار البنوك قبل نهاية الشهر.

وتنوي المملكة إدراج ما يصل إلى 5% من أكبر منتج للنفط في العالم بكل من السوق المالية السعودية في الرياض، وسوق عالمية واحدة أو أكثر من خلال طرح عام أولي قد تبلغ قيمته 100 مليار دولار.