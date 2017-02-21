تسجيل الدخول
مستخدم جديد
الثلاثاء, 24 جمادى الأول 1438 هـ, الموافق 21 فبراير 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

وداعاً للتكييف.. تطوير «رقاقة» حديثة لتبريد المنازل

وداعاً للتكييف.. تطوير «رقاقة» حديثة لتبريد المنازل

“الأحساء اليوم” – الأحساء

طور باحثون أمريكيون رقاقة حديثة يمكنها الحفاظ على درجة حرارة منخفضة داخل مبنى كامل، دون الحاجة إلى أجهزة كهربائية على غرار المكيف، كما يمكن تثبيت هذه الرقاقة فوق سقف بيت تبلغ مساحته 20 متراً مربعاً، حيث يمكنها خفض درجة الحرارة داخله إلى 20 درجة مئوية.

وتتكون هذه الرقاقة من بلاستيك عضوي شفاف، يشرف على عملية تصنيعها فريق من الباحثين من جامعة كولورادو، عبر مزج البلاستيك مع بعض الحبات التي تتكون من الخرز الزجاجي، وبعد ذلك يتم تحويل المادة إلى رقاقة أكثر سمكاً باستعمال ورق الألومنيوم، بطريقة تجعل هذه البطاقة تحتوي على طبقة عاكسة من الجهة الأخرى.

وتعكس هذه الرقاقة نحو 96% من أشعة الشمس، فيما تسمح بتسريب كمية أقل من حرارة الشمس إلى المبنى، كما تُعتبر صماماً للأشعة تحت الحمراء التي يمكن أن تنتشر في اتجاه واحد، فيما يمكن استعمال هذه الرقاقة داخل المباني ومحطات توليد الطاقة؛ للحفاظ على درجة حرارة مناسبة بطريقة صديقة للبيئة.

وفي هذه الحالة، يمكن الحفاظ على الحرارة داخل المباني عبر نظام أنابيب خاص بالمياه الخارجية، لكن هذه الطريقة تفتقر إلى مصدر حرارة مناسب، وفقا لما نقله موقع “هافينجتون بوست”.

وأكد الباحثون ضرورة تطوير مجالات استخدام هذه الرقاقة، إذ يُمكن أن تكون الخلايا الشمسية أكثر قدرة على إحداث تأثير بفضلها، ومن ثَمّ يمكن أن تزيد اللوحات الشمسية من درجة الحرارة.

وفي هذا الصدد، قال مطور الرقاقة، شيابو يين، إن الرقاقة قادرة على تبريد الخلايا الشمسية وحمايتها، ورجح إمكانية زيادة تأثير هذه الرقاقة بنحو 2%. فيما أفاد بإمكانية تغيير فاعلية هذه الرقاقة في المساحات الكبيرة.

 

 

PrintFriendly and PDFطباعة
شارك

شاهد ايضا

“واتساب” تعلن عن ميزة Status المشابهة لـ “سناب شات”

“واتساب” تعلن عن ميزة Status المشابهة لـ “سناب ...

«جوجل» تخطط لإيقاف إعلانات «يوتيوب»

«جوجل» تخطط لإيقاف إعلانات «يوتيوب»

976 منها تمتلكها 5 دول.. 1381 قمراً اصطناعيّاً تدور حول الأرض

976 منها تمتلكها 5 دول.. 1381 قمراً اصطناعيّاً ...

علماء يعلنون العثور على قارة غارقة في المحيط الهادي

علماء يعلنون العثور على قارة غارقة في المحيط ...

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*