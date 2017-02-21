مستشفى الولادة بالأحساء توقف نزيفًا داخل بطن امرأة حامل بنجاح

الأحساء – “الأحساء اليوم”

أكدت صحة الأحساء، أن فريقًا طبيًا تمكّن -بحمد الله- من إنقاذ مريضة حضرت إلى طوارئ مستشفى الولادة والأطفال بالأحساء، وهي تعاني من حالة عدم استقرار للعلامات الحيوية وهبوط في الدورة الدموية، حيث بلغت نسبة خضاب الدم 3,6، وتبين من خلال عمل الأشعة الصوتية أنها تعاني من نزف شديد داخل البطن.

وأوضحت أنه تم إدخال المريضة التي كانت في أسبوعها السادس عشر من حملها الأول على الفور إلى غرفة العمليات، حيث اكتشف أنها تعاني من تهتك لقرن الرحم الضامر نتيجة حصول الحمل فيه، مع وجود ثلاثة ليترات من الدم في البطن إضافة إلى وجود الجنين خارج الرحم، مؤكدة السيطرة على النزيف واستئصال القرن الرحمي الضامر المتهتك مع نقل وحدات الدم، حيث خرجت المريضة من المستشفى بعد ثلاثة أيام وهي في تحسن مستمر -بفضل الله.

يذكر أن هذه الحالة تعتبر من الحالات النادرة، حيث تنتج عن عيب خلقي أثناء تكوين الرحم في مرحلة تخلق الجنين، وينتج عنها رحمين متصلين ببعضهما أحدهما ضامر.