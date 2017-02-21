“نزاهة” تحاضر عن الفساد وأضراره على المجتمع بصناعي الأحساء الأول

الأحساء – عيسى الموسى

بحضور مدير هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) بالمنطقة الشرقية عبدالكريم المالكي، أقيمت مؤخرًا، محاضرة بعنوان “الفساد وأضراره على المجتمع”، والتي يهدف من خلالها إلى توعية المجتمع بالفساد وأنواعه وأثاره في الوطن والبناء الاجتماعي، حيث إنه أحد العوامل التي تقصم ظهر تنمية الوطن وتقدمه وكما أن التخلص منها يتطلب جهدًا جماعيًا.

ومن جانبه، عبّر مدير الهيئة، عن تطلعاتها لتضافر الجهود للنخب الفكرية والثقافية، والدعاة لنشر ثقافة النزاهة، وكذلك إشاعة الشعور بالمسؤولية بكل الوسائل الممكنة من أجل الوصول بالمجتمع السعودي مثالًا يحتذى به في الشفافية ونظافة الأيدي في القطاع العام والخاص.

في حين أعرب مدير المعهد رائد النعيم، عن خالص شكره وتقديره لمدير نزاهة لحملته مشقة السفر في ظل ظروف الأحوال الجوية؛ ليختتم اللقاء بتكريم الهيئة والتقاط صورة تذكارية.