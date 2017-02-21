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الثلاثاء, 24 جمادى الأول 1438 هـ, الموافق 21 فبراير 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

طاولة نادي الأحساء لذوي الاحتياجات الخاصة إلى نهائيات بطولة المملكة

طاولة نادي الأحساء لذوي الاحتياجات الخاصة إلى نهائيات بطولة المملكة

الأحساء – عيسى الموسى

قدّم لاعبو كرة الطاولة بنادي الأحساء لذوي الاحتياجات الخاصة للإعاقات الذهنية والحركية والشلل الدماغي، مستويات متقدمة توجوها بنتائج إيجابية مشرفة في الزوجي والفردي وتأهلوا عن جدراة إلى التصفيات النهائية لبطولة أندية المملكة الذهنية التي ستستضيف المدينة المنورة في الفترة من (8-10) من شهر شعبان المقبل، فيما ستحتضن مكة المكرمة بطولة الإعاقة الحركية والشلل الدماغي خلال الفترة من (15-17) من نفس الشهر.

ويتولى مهمة الإشراف الفني على تدريب اللعبة في كل الإعاقات المدرب الوطني خالد عبدالرحمن النعيم ومساعده إبراهيم النعيم، وإداريًا خالد بوسحه، وأحمد بوسعد، في حين مثل اللعبة اللاعبون: “علي الخليفة – عبد الله الخليفة – أحمد بوهلال – حسن العيسى – أحمد المزيدي – زكريا بوحويح – عبد المحسن الرشيد – جعفر الجطيل -يوسف الحارس (إعاقة ذهنية) – عبد الستار الحبابي – علي العبد القادر- جعفر العلي – خالد الضامر – هلال السالم – علي الهزيم (إعاقة حركية)”.

وأعرب الجهازان الفني والإداري عن سعادتهما البالغة بالتأهل، متمنين أن تتكلل تلك الجهود بتحقيق الطموح والهدف المنشود بالحصول على بطولة أندية المملكة، وقدموا خالص شكرهما وتقديرهما لمجلس إدارة النادي برئاسة الدكتور خليل الحويجي؛ على اهتمامهم البالغ ومتابعتهم المستمرة ودعمهم المتواصل.

 

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