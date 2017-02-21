صحة الأحساء تبدأ المسح الصحي الميداني للسكان

الأحساء – “الأحساء اليوم”

دشّنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الأحساء ممثلة في إدارة الصحة العامة، يوم أمس الإثنين، مشروع المسح الصحي السكاني لمحافظة الأحساء، معلنة بذلك البدء الفعلي للعمل الميداني بعد انتهاء الفترة التجريبية الأولى والوقوف على جاهزية الفرق الميدانية.

ويأتي هذا المشروع بهدف دراسة الحالة الصحية للسكان؛ لتقديم خدمات صحية نموذجية تبنى على معلومات صحيحة، وتتلاءم واحتياجاتهم وظروفهم الصحية؛ تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، حيث تم تشكيل (35) فرقة مسح ميدانية من منسوبي المراكز الصحية من فنيين وفنيات وإداريين بعد تلقيهم دورات تدريبية عن كيفية تنفيذ المسح الميداني؛ لزيارة عدد (1959) أسرة من المواطنين والمقيمين بمناطق الخدمات لعدد (25) مركز صحي داخل وخارج المدن التابعة للقطاعات الصحية بمحافظة الأحساء.

وناشدت صحة الأحساء، المواطنين والمقيمين بالتعاون مع الفرق الميدانية وتقديم المعلومات الصحيحة بكل شفافية للإنجاح المشروع الذي من المقرر الانتهاء من تنفيذه في نهاية شهر شعبان المقبل.