الملحقية الثقافية بالأردن تنظم لقاءً مفتوحًا للطلبة السعوديين مع السفير

الأحساء – “الأحساء اليوم”

أعلنت الملحقية الثقافية السعودية في الأردن، عن تنظيمها للقاء مفتوح يجتمع من خلاله سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية صاحب السمو الأمير خالد بن فيصل بن تركي آل سعود، الأسبوع المقبل، بأبنائه الطلبة السعوديين الدارسين لدى الجامعات الأردنية.

ومن المقرر أن يقوم سمو السفير بالاستماع إلى ما سيطرحه الطلبة والطالبات من ملاحظات، ويناقش معهم عددًا من الأمور والمشكلات الدراسية والاجتماعية التي يعانوا منها خلال فترة دراستهم بالأردن.

ويعد هذا اللقاء الثاني لسمو السفير مع أبنائه الطلبة، حيث نظمت الملحقية الثقافية العام الماضي لقاءً مفتوحًا لسموه مع ما يقارب 400 طالب وطالبة يدرسون في مختلف الجامعات الأردنية، بحضور الملحق الثقافي السعودي، وعددٍ من منسوبي السفارة والقسم القنصلي ومنسوبي الملحقية الثقافية.

ونوّهت الملحقية بضرورة تواصل الطلبة والطالبات الراغبين بحضور اللقاء مع الملحقية من خلال البريد الإلكتروني التالي: [email protected] والمبادرة بإرسال رسالة تحتوي اسم الطالب ورقم التواصل معه واسم الجامعة التي يدرس بها، في موعد أقصاه يوم الإثنين المقبل.

كما أوضحت الملحقية أنها ستقوم بالتواصل مع الطلبة الذين أرسلوا طلبًا للاشتراك بالحضور، وإبلاغهم عن مكان وتاريخ اللقاء، منوهة بأنها ستوفر حافلات تنقل الطلبة الدارسين في إربد والكرك من وإلى موقع اللقاء، وذلك حسب الأعداد المسجلة لديهم.