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الأربعاء, 25 جمادى الأول 1438 هـ, الموافق 22 فبراير 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

“أمانة الشرقية”: ألفا ريال غرامة الإعلانات المخالفة

“أمانة الشرقية”: ألفا ريال غرامة الإعلانات المخالفة

“الأحساء اليوم” – الأحساء

قررت أمانة منطقة الشرقية، أمس الثلاثاء، منع وضع الإعلانات والمصلقات بكل أنواعها على الإشارات المرورية وإنارات الطرق، وفرضت غرامات مالية تصل إلى ألفي ريال على المخالفين لهذا القرار وفق لائحة الغرامات والجزاءات، وحسب نوع المخالفة.

وأوضح المدير العام لإدارة العلاقات العامة والإعلام بالأمانة محمد الصفيان، أن القرار يأتي في إطار الحفاظ على المملتكات العامة من التشويه، مؤكداً أنه رغم إزالة الإعلانات إلا أن المعلنين يعاودون وضع إعلاناتهم في تصرف غير حضاري، بحسب ‘‘الوطن‘‘.

وبحسب لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية، يعد تشويه جدران الأبنية أو الأسوار بالكتابة أو الرسم أو خلافه أو استخدامها للأغراض الإعلانية، مخالفة تصل غرامتها من 200 ريال كحد أدنى إلى 500 ريال كحد أعلى، مع إصلاح الضرر على نفقة المتسبب.

ويغرم من يلصق الإعلانات أو اللافتات الدعائية قبل الحصول على رخصة بغرامة من 500 ريال كحد أدنى إلى 2000 ريال كحد أعلى، مع إزالة المخالفة على نفقة المعلن، أو استيفاء الرسم ابتداء من تاريخ وضع اللوحة.

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