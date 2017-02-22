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الأربعاء, 25 جمادى الأول 1438 هـ, الموافق 22 فبراير 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

سحب رعدية ممطرة على معظم مناطق المملكة

سحب رعدية ممطرة على معظم مناطق المملكة

الأحساء – واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تتهيأ الفرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة تسبق بنشاط في الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات جازان ،عسير ،الباحة ومكة المكرمة والأجزاء الجنوبية والشرقية من مرتفعات المدينة المنورة تمتد خلال فترة المساء إلى مناطق الرياض ،القصيم ،حائل والشرقية خاصة الأجزاء الشمالية منها. كذلك على مناطق تبوك ،الجوف والحدود الشمالية.

كما توقعت تكون الضباب خلال أوقات الليل والصباح الباكر على مرتفعات الجنوبية الغربية والغربية كذلك على السواحل الشرقية للمملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر،شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة على الجزء الأوسط والشمالي وتكون جنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-38 كم/ساعة ،وارتفاع الموج من متر إلى مترين،وحالة البحرمتوسط الموج ،بينما تكون على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة ،وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ،وحالة البحرخفيف إلى متوسط الموج.

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